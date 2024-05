Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem członkom grup przestępczych wysadzających i okradających bankomaty. Oskarżeni to czterej mężczyźni w wieku od 37 do 55 lat. Łączna suma skradzionych pieniędzy wyniosła ponad 5,7 miliona złotych.

„Wielkopolski pion PZ Prokuratury Krajowej zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz włamania do bankomatów” – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Jeden z mężczyzn odpowie dodatkowo za dokonanie w okresie od kwietnia do lipca 2017 roku kradzieży 9 samochodów na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 15 lat więzienia.

Trzech członków gangu na wniosek prokuratora nadal jest tymczasowo aresztowanych. Czwarty członek gangu wraz z innym skazanym, który dwukrotnie brał udział w kradzieży, odbywają kary więzienia orzeczone w innych sprawach.

„Do kradzieży z włamaniem dochodziło w nocy, głównie w małych miejscowościach na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Sprawcy na miejsce zdarzenia przyjeżdżali samochodem, w bagażniku którego przywozili prowizorycznie skonstruowane urządzenie służące do wysadzania bankomatu zbudowane m.in. z butli gazowych. Następnie mężczyźni wtłaczali mieszaniny gazów do bankomatu, co prowadziło do jego eksplozji, a w konsekwencji zniszczenia, po czym sprawcy niezwłocznie zabierali znajdujące się wewnątrz urządzenia kasetki z pieniędzmi i pośpiesznie odjeżdżali” – przekazała Prokuratura Krajowa.

Pierwszy gang, w skład którego wchodziło 3 mężczyzn, działał w okresie od września 2018 roku do lutego 2019 roku, a jej członkowie wysadzili w powietrze łącznie 19 bankomatów. Po tym jak jeden ze sprawców został zatrzymany przez policję, dwaj pozostali na wolności sprawcy kontynuowali przestępczy proceder, niekiedy jeden z nich zajmował się wysadzaniem bankomatów razem ze znajomym ze szkoły.

Kolejny gang uformował się w maju 2021 roku, a w jej skład wchodziło dwóch mężczyzn z pierwszej grupy i nowo przyjęty mężczyzna, będący dobrym znajomym jednego z nich. Członkowie tego gangu w okresie do września 2021 roku wysadzili łącznie 15 bankomatów. Przestępczy proceder został przerwany 30 września 2021 roku, kiedy jeden z członków gangu został zatrzymany przez policję i na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany.

„Prowadzone od tego czasu intensywne czynności śledcze pozwoliły na ustalenie wszystkich członków obu zorganizowanych grup przestępczych, ich zatrzymanie i przedstawienie im zarzutów” – przekazała PK.

W całym okresie od września 2018 roku do września 2021 roku gangsterzy wysadzili 41 bankomatów. W kilku przypadkach bezpośrednio przed eksplozją sprawcy przebijali opony w policyjnych radiowozach zaparkowanych przed komisariatami, aby uniemożliwić zorganizowanie ewentualnego pościgu.