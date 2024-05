Tenisiści stołowi STS Wulmar Słubice zakończyli sezon w II lidze dolnośląsko-lubuskiej na 2. miejscu.

W czwartek słubiczanie przegrali w Zielonej Górze z trzecim zespołem ZKS 2:8 i to gospodarze zapewnili sobie tą wygraną awans do baraży o I ligę. W sobotę w meczu już tylko o prestiż STS Wulmar wygrał we Wrocławiu z AZS UE 8:2.

Jak mówi grający trener słubickiej ekipy Marek Szuplak, o wygraną w Zielonej Górze było bardzo ciężko, bowiem trzeci zespół ZKS wzmocnił się na ten mecz doświadczonym w Superlidze Mateuszem Żelengowskim, który zakończył wcześniej sezon ligowy w Niemczech: