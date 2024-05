Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wprowadziła na terenach leśnych woj. lubuskiego III (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego.

W tej chwili wilgotność leśnej ściółki leśnej jest równa wilgotności kartki papieru. Mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa Tomasz Kalembkiewicz.

Podstawowe zasady rozsądnego zachowania w lesie to nie używanie tam otwartego ognia, co oznacza, że palenie papierosów jest niedopuszczalne. Jak mówi Tomasz Kalebkiewicz, decyzję o wprowadzeniu zakazu do lasu leśnicy traktują jako ostateczność.