Przed nami kolejna edycja Festiwalu „Kozzi”. W tym roku organizatorzy zaproponowali, by część imprez odbyła się w Kargowej. To właśnie to miasto było gospodarzem festiwalu w pierwszych jego edycjach.

Dyrektor imprezy Andrzej Buck mówi w Radiu Zachód, że znamy już tegorocznych patronów.

Na początku Festiwal „Kozzi” był imprezą filmową. Od kilku edycji organizatorzy proponują także przedsięwzięcia związane z teatrem oraz książką.

Tegoroczna edycja ruszy 6. czerwca.