Życzymy, by Święta Paschy Chrystusowej były źródłem optymizmu i siły – powiedział prezydent Andrzej Duda w nagraniu z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych dla duchownych i wiernych Kościoła prawosławnego, greckokatolickiego oraz innych Kościołów wschodnich.

W tym roku Kościoły wschodnie obchodzą Wielkanoc 5 maja, czyli pięć tygodni po katolikach. Różnica w dacie Świąt Wielkanocnych w obu obrządkach wynika z nieco innego sposobu jej wyliczania. Dlatego często prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich Wielkanoc świętują po katolikach, a różnica może być nawet pięciotygodniowa.

Z tej okazji na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta na portalu X w niedzielę opublikowane zostało nagranie z życzeniami dla duchownych i wiernych Kościoła prawosławnego, greckokatolickiego oraz innych Kościołów wschodnich.

– Wszystkim Państwu życzymy, by Święta Paschy Chrystusowej były źródłem optymizmu i siły. Niech pozwolą nam patrzeć w przyszłość z nadzieją na lepsze jutro oraz na pokój w naszych rodzinach i społecznościach, naszej Ojczyźnie i całym regionie

– powiedział prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że w 2024 r. o Kościół prawosławny w Polsce świętuje jubileusz stulecia autokefalii.

– Dziękujemy za wkład państwa wspólnoty w dziedzictwo Rzeczpospolitej. Niech Zmartwychwstały obdarza łaskami i otacza opieką Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał

– mówił.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda życzyła wiernym Kościołów wschodnich ciepłych i rodzinnych świąt, wypełnionych wzajemnym szacunkiem.

– Niech Chrystus, który w niedzielny poranek pokonał śmierć, doda nam sił do zwyciężania naszych słabości i ograniczeń

– zaznaczyła.

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić odpowiedzi na nie) niecałe 151,7 tys. osób.

Kościół greckokatolicki w Polsce to Kościół obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Jest jednym z katolickich Kościołów wschodnich, uznających władzę i autorytet papieża. Obecnie zrzesza głównie wiernych pochodzenia ukraińskiego. Są oni rozproszeni po całym kraju. Należą do jednej metropolii, w skład której wchodzi archieparchia (archidiecezja) przemysko-warszawska, którą kieruje abp Eugeniusz Popowicz oraz eparchia (diecezja) olsztyńsko-gdańska i eparchia wrocławsko-koszalińska.

Metropolia ma 170 parafii i ośrodków duszpasterskich, w których pracuje około 100 kapłanów. Polscy biskupi greckokatoliccy wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski.