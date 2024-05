Studenci z koła naukowego BuzzVerse stworzyli nadajnik, dzięki któremu leśni pszczelarze będą mogli sprawdzać parametry w kłodach bartnych.

Celem młodych naukowców jest wywieranie realnych zmian na środowisko.

Gośćmi audycji będą:

dr inż. Anna Pławiak-Mowna (opiekunka koła naukowego)

Paweł Kamoda (opiekun merytoryczny, programista, pomysłodawca pszczół)

Olaf Bykowski (przewodniczący koła)

Krystian Wybranowski (student i młody naukowiec)

„Pszczoły mieszkają w… ulach, ale też mogą mieszkać w lesie w kłodach bartnych, czyli połączeniu karmnika dla ptaków z dziuplą wiewiórki zawieszonym na drzewie. Tutaj nie o pszczołach, a o nas, więc w niuanse zagłębiać się nie będziemy. Leśni pszczelarze, żeby sprawdzić czy u pszczółek wszystko okej, muszą wchodzić na górę i te owady denerwować. A co jakby sprawdzać ich stan na odległość? Zrobić nadajnik, włożyć do kłody i cieszyć się spokojem pszczół. Ekstra! Kto to zrobi? No właśnie my to robimy. Zajmujemy się stworzeniem nadajnika, który pozwoli sprawdzać wilgotność, zawartość dwutlenku węgla i inne ważne parametry. Jak nam się uda postaramy się zrobić takie nadajniki do lasów, które pozwolą sprawdzać czy nie ma pożaru bez patrolu leśniczego”.

Czy rudy kot jest najmilszym kotem? Posłuchamy też rozmowy behawiorystki z kotem Cieciorem i dowiemy się co słychać w kocim hotelu. Małgorzata Biegańska-Hendryk w cyklu „Co w kocie piszczy?”.

Piotrek Dziełakowski opowiada o przyrodzie już 10 lat!

emisja audycji 1 maja 2024r. od 20:00 do 22:00