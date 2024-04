Wszywka alkoholowa stanowi idealne połączenie wraz z psychoterapią alkoholizmu. Te dwa elementy kompleksowej terapii choroby alkoholowej gwarantują najwyższą skuteczność i minimalizację ryzyka nawrotu choroby alkoholowej. Esperal nie powinien być stosowany samodzielnie. Stanowi bowiem jedynie metodę wspomagającą leczenie, motywującą osobę uzależnioną do sztucznego utrzymania abstynencji i trwania w trzeźwości. Kompleksowość leczenia uzależnienia od alkoholu jest najlepszą drogą do szybkiego i skutecznego leczenia nałogu. Specjaliści uważają, że niemożliwe jest całkowite wyleczenie z choroby alkoholowej. Uzależnionym pozostaje się na całe życie, ale można je spędzić w zdrowej trzeźwości.

Esperal (disulfiram) zawarty we wszywce alkoholowej działa bezpośrednio nie tyle na ciało człowieka uzależnionego, ile na jego nastawienie psychiczne do nałogu. Wywiera zmiany w psychice człowieka, dzięki którym w sposób kontrolowany przestaje on sięgać po alkohol. Obawia się bowiem reakcji własnego organizmu na połączenie leku i alkoholu etylowego. W konsekwencji działania Esperalu w organizmie uzależnionego dochodzi do nagłej reakcji disulfiramowej, która jest nie tylko nieprzyjemna, ale wręcz niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka. Co istotne – występuje ona jedynie u tych pacjentów, którzy pomimo zakazu lekarza decydują się na spożycie alkoholu podczas stosowania disulfiramu.

Jak działa Esperal (disulfiram) w organizmie pacjenta?

Esperal nazywany jest popularnie wszywką alkoholową, gdyż ma formę jałowych tabletek. Przeznaczone są one do podskórnej implantacji do wnętrza organizmu człowieka. Substancją czynną wszywki jest disulfiram. To bloker dehydrogenazy aldehydowej, czyli enzymu wątrobowego, niezbędnego w procesie metabolizmu alkoholu. W fizjologicznych warunkach po spożyciu etanolu ludzka wątroba radzi sobie z toksynami szybciej lub wolniej, zależnie od ilości wypitej substancji odurzającej, jej rodzaju i ogólnej tolerancji organizmu na alkohol. Enzymy wątrobowe biorą czynny udział w przekształcaniu etanolu w aldehyd octowy i kwas octowy. Metabolizują toksyny do nieszkodliwej postaci końcowej – dwutlenku węgla i wody. Z udziałem disulfiramu szlak metaboliczny etanolu w ludzkiej wątrobie zostaje skutecznie zaburzony.

Czym jest Esperal i dlaczego wspomaga terapię choroby alkoholowej?

W konsekwencji połączenia etanolu i disulfiramu w krwiobiegu uzależnionego zaszytego kumuluje się aldehyd octowy. Pacjent już podczas wizyty kwalifikacyjnej przed zaszyciem dowiaduje się, jakie są skutki jego niestosowania się do zaleceń lekarskich. Podstawowym z nich jest natomiast zachowanie całkowitej wstrzemięźliwości alkoholowej. Podczas stosowania Esperalu należy bezwzględnie zrezygnować ze spożywania i stosowania wszelkich produktów zawierających w swoim składzie etanol. Nawet śladowe jego ilości zawarte np. w niektórych słodyczach, sosach, czy kosmetykach i środkach czystości, mogą być odpowiedzialne za niebezpieczne objawy tzw. reakcji disulfiramowej. Pacjenci powstrzymują się zatem od picia alkoholu głównie ze strachu, a ich motywacja do abstynencji podtrzymywana jest sztucznie.

Wstrzemięźliwość od alkoholu a reakcja disulfiramowa

Dla pacjentów, którzy stosują się do zaleceń lekarza i pozostają trzeźwi podczas stosowania Esperalu, lek jest całkowicie obojętny. Pozostaje nieodczuwalny, nie wywołuje powikłań i żadnych objawów niepożądanych. Sytuacja ta diametralnie zmienia się w przypadku dostarczenia do krwiobiegu nawet najmniejszej dawki alkoholu. Pierwsze objawy zatrucia aldehydem octowym pojawiają się u zaszytego pacjenta już kilkadziesiąt minut po podjęciu próby przepicia wszywki. Esperal reaguje z etanolem w sposób niezwykle gwałtowny. Powoduje zawroty głowy, nudności, wymioty, nadpotliwość, zaburzenia krążenia i wartości ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia snu. Dolegliwości te mogą utrzymywać się długotrwale. Wraz z upływem czasu stają się również coraz silniejsze. W niektórych przypadkach mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta. Picie po zaszyciu alkoholowym wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, zaburzeń psychicznych, neurologicznych, utraty przytomności, amnezji, a nawet nagłego zatrzymania krążenia.

Przed zabiegiem wszycia wszywki alkoholowej

Ze względów bezpieczeństwa każdy zabieg implantacji Esperalu poprzedza się dokładną diagnostyką stanu zdrowia pacjenta i jego kwalifikacją. W Centrum Medycznym Galmedic przeprowadza się badanie podmiotowe oraz wywiad lekarski. Podczas rozmowy z lekarzem można bowiem zweryfikować istnienie wskazań i wyeliminować ewentualne przeciwwskazania do zastosowania tej metody leczenia. Wszywka alkoholowa (Esperal) stosowana jest wyłącznie u pacjentów współpracujących z personelem medycznym, wyrażających zgodę na dobrowolne zaszycie alkoholowe. Nie może być zatem elementem przymusowego leczenia choroby alkoholowej. Proces leczenia alkoholizmu z wykorzystaniem Esperalu jest złożony i długotrwały. Nie wystarczy bowiem wykonanie zabiegu, by raz na zawsze pożegnać się z nałogiem. Już na etapie kwalifikacji pacjenta do zabiegu lekarz zwraca jego uwagę na konieczność zastosowania kompleksowej terapii uzależnienia, połączonej z psychoterapią.

Jak wygląda implantacja Esperalu?

W polskich aptekach lek dostępny jest pod nazwą Disulfiram WZF. Mogą go jednak otrzymać wyłącznie te osoby, które posiadają aktualną receptę. Pacjenci Centrum Medycznego Galmedic nie muszą kupować go samodzielnie. Lek jest dostępny na miejscu w placówce. Lekarz dobiera dawkę leku indywidualnie do potrzeb i oczekiwań oraz stanu zdrowia każdego pacjenta. Wszywanie leku Esperal trwa zwykle 20 minut. Implantacja wszywki alkoholowej jest bezpieczna i bezbolesna dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Stosowanie terapii awersyjnej wymaga wykonania mało inwazyjnego zabiegu chirurgicznego obejmującego konieczność przerwania ciągłości tkanek skórnych. Lekarz wykonuje niewielkie nacięcie skalpelem na skórze pacjenta w lokalizacji tuż nad jego pośladkiem. W ten sposób dociera do obszaru podpowięziowego. W okolicy mięśnia pośladkowego umieszcza jałowe tabletki z disulfiramem. Wówczas rozpoczyna się proces stopniowego uwalniania leku do organizmu chorego. Ranę na powierzchni skóry chirurg zaszywa nićmi chirurgicznymi, a szwy zabezpiecza jałowym opatrunkiem. Implantacja leku Esperal nie wymaga hospitalizacji pacjenta. Rekonwalescencja jest szybka i zwykle nie wiąże się ze skutkami ubocznymi.

Czy Esperal jest lekiem na alkoholizm?

Zastosowanie Esperalu nie gwarantuje wyleczenia z alkoholizmu. Sam lek disulfiram powstrzymuje osoby uzależnione od sięgnięcia po alkohol, jednak ich motywacja ma źródło zewnętrzne. Samodzielnie zwykle nie odczuwają one potrzeby odstawienia alkoholu. Decydują się na abstynencję przede wszystkim z obawy i strachu przed pogorszeniem stanu zdrowia. Esperal jest bezpieczny dla trzeźwych pacjentów. Blokując proces trawienia alkoholu etylowego, demotywuje do spożywania alkoholu, pomagając w walce z nałogiem, ale nie minimalizując przy tym objawów np. głodu alkoholowego. By zapobiec wzrostowi ryzyka nawrotu choroby alkoholowej podczas leczenia awersyjnego oraz już po zaprzestaniu działania wszywki, należy podjąć decyzję o zastosowaniu kompleksowej terapii choroby alkoholowej.

Nieodłącznym elementem leczenia alkoholizmu powinna być też psychoterapia. Z jej udziałem można przekształcić słabą motywację zewnętrzną w wewnętrzną chęć do walki z uzależnieniem od alkoholu. Brak chęci do wypicia alkoholu to połowa sukcesu osoby uzależnionej. Podczas własnej abstynencji może ona bowiem zmagać się również z objawami abstynencyjnymi, wyzwalaczami głodu alkoholowego i piciem ryzykownym. Terapia osób uzależnionych od alkoholu wymaga nie tylko przerwania ich ciągu alkoholowego, ale również zmiany nastawienia, przekształcenia wzorców zachowania i reakcji z patologicznych na te, które są społecznie akceptowalne. Dzięki uczestnictwu w terapii indywidualnej i grupowej osoby uzależnione wracają do pełnionych ról społecznych (rodzinnych oraz zawodowych).

Jak długo działa wszywka (Esperal) podczas leczenia alkoholizmu?

Zabieg wszycia Esperalu połączony z psychoterapią zapewnia długotrwały efekt terapeutyczny. Osoba uzależniona powstrzymuje się od spożywania wszelkich ilości alkoholu nawet przez okres od 8 do 12 miesięcy. Esperal działa od razu po wszyciu implantu do wnętrza ciała człowieka. Z tego względu oryginalny lek Esperal można bezpiecznie wszyć jedynie trzeźwym osobom. Przed zabiegiem należy zatem odstawić substancję odurzającą. Przerwanie ciągu alkoholowego można przeprowadzić z pomocą specjalistów podczas odtrucia alkoholowego (detoksykacji). Przeciwwskazaniem do wszycia Esperalu (wszywki alkoholowej) jest spożycie alkoholu przez pacjenta na 24 godziny przed zabiegiem lub jego ciągłe pozostawanie pod wpływem bądź po spożyciu.