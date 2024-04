Szymon Marciniak znalazł się w gronie 19 sędziów głównych, wyznaczonych do prowadzenia meczów turnieju finałowego mistrzostw Europy w Niemczech. Listę arbitrów podała we wtorek Europejska Unia Piłkarska (UEFA).

Osiemnastu sędziów pochodzi z krajów europejskich, a dodatkowo UEFA – w ramach współpracy z Południowoamerykańską Konfederacją Piłkarską – powołała Argentyńczyka Facundo Tello.

? The referees for #EURO2024 have been named!

Eighteen UEFA officials and one from Argentina will take charge of the tournament's 51 matches. Find out the list of officials: ??

— UEFA (@UEFA) April 23, 2024