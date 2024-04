Kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża można znaleźć na każdym osiedlu. Czy wiemy do czego służą? Co możemy do nich wrzucać? I co się dzieje z tym później?

– Zachęcam do korzystania z naszych pojemników – mówi Paulina Cieślewicz, z Lubuskiego Oddziału PCK w Zielonej Górze.

– Możemy pozbyć się zbędnych ubrań i tym samym pomóc potrzebującym – dodaje:

Paulina Cieślewicz podkreśla także, że ubrania w większości trafiają do firmy, która przekazuje za nie pieniądze:

W samym województwie lubuskim PCK ma ponad 1200 pojemników na odzież.