Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami i oblodzeniem dróg, a także opadami śniegu i burzami.

Ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia przed przymrozkami wydano niemal dla całego kraju, nie dotyczy jedynie województw lubelskiego i podkarpackiego oraz części województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Temperatura może spaść do minus dwóch stopni Celsjusza, a przy gruncie do minus czterech. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 21.00 do jutra do 8.00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg wydano dla pasa terytorium Polski od Podlasia, przez centralną część kraju aż po Dolny Śląsk, Śląsk i Małopolskę. Meteorolodzy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i mokrego śniegu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 23.00 do jutra do 8.00. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu wydano dla południowych części województw: śląskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego. Opady mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 do 10 centymetrów. Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 11.00 do północy, natomiast na Śląsku i w Małopolsce od 21.00 do 9.00 jutro.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydano dla części województw lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Lokalnym burzom miejscami mogą towarzyszyć porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę, a także silny deszcz do 10 milimetrów. Miejscami mogą pojawić się także opady krupy śnieżnej i drobnego gradu. Ostrzeżenie obowiązuje od 14.00 do 21.00 jutro.