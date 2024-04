W siatkarskiej Tauron 1 lidze trwają jeszcze play-offy, tymczasem w Olimpii Sulęcin, która do nich nie awansowała, już rysują się perspektywy na przyszły sezon.

Nieoficjalnie wiadomo, że następcą trenera Konrada Copa, który odchodzi do Astry Nowa Sól będzie Marcin Kryś. 41-letni szkoleniowiec, w przeszłości bardzo dobry siatkarz, prowadził ostatnio czeski AERO Odolena Voda. W zespole także dojdzie do kilku zmian. Odchodzą m.in. rozgrywający Rafał Prokopczuk i libero Damian Sobczak a za trenerem Copem do Nowej Soli mają podążyć atakujący Tytus Nowik i przyjmujący Michał Gawrzydek.

Z transferów do klubu kibiców z pewnością ucieszy (to też jeszcze nieoficjalna informacja) powrót wychowanka Olimpii Macieja Sasa, występującego na pozycji libero, który obecnie jest zawodnikiem Arki Chełm. Z dyrektorem sportowym sulęcińskiego klubu Łukaszem Chajcem, który na razie nie chce mówić o nowych nazwiskach, rozmawialiśmy dziś: