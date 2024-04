Do pojedynku na szczycie dojdzie jutro w rozgrywkach PGE Ekstraligi. W Lublinie zajmujący pierwsze miejsce w tabeli miejscowy Orlen Oil Motor podejmie zajmującą drugie miejsce ebut.pl Stal Gorzów Wlkp.

Co prawda to będzie dopiero druga kolejka spotkań, ale w pierwszej oba zespoły pewnie pokonały swoich rywali.

Zespół z Lublina nieco się zmienił w stosunku do poprzedniego sezonu, ale nadal jest to bardzo mocny rywal, mówi trener gorzowian Stanisław Chomski.

Jutrzejszy mecz Stali z Motorem rozpocznie się o godz. 20.30.