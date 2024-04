Gmina Lubsko przebudowuje ulicę Szkolną w miejscowości. Inwestycja została poprzedzona wykonaniem nowej sieci wodociągowej. Prace realizuje firma z Gubina. Koszt zadania to ponad 1,5 miliona złotych.

To bardzo ważna dla miasta i gminy arteria. – Rodzice dowożą swoje dzieci do ośrodka znajdującego się bezpośrednio przy ulicy. Dotychczas jakość tej drogi była dla nich wielkim utrudnieniem w dotarciu do placówki – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Dużym udogodnieniem będzie zatoczka dla autobusów. Otrzymaliśmy dofinansowanie do inwestycji – zaznacza burmistrz Dudojć:

Wkład własny gminy do inwestycji stanowi 50 procent jej wartości.