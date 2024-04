Drugoligowi szczypiorniści Bachusa Zielona Góra po rzutach karnych ulegli na wyjeździe sąsiadowi w tabeli, Hagardowi Strzałkowo. Do przerwy gospodarze prowadzili 17:16, w drugiej połowie potrafili powiększyć przewagę do czterech bramek, ale ostatecznie zielonogórzanie doprowadzili do remisu 34:34. Konkurs rzutów karnych miejscowi wygrali 4:3. Tak spotkanie podsumowuje trener Bachusa, Tomasz Kościucha:

Po przedostatniej, 21. kolejce II ligi Bachus zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów.