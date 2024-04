W Trzebiechowie (o 15.00) po raz ostatni zbiorą się radni gminni mijającej kadencji. Ich mandat, podobnie, jak radnych innych gmin, ale także radnych powiatowych i wojewódzkich, kończy się 30 kwietnia. To spotkanie radnych i władz gminy będzie okazją do podziękowania za 5,5 roku wspólnej pracy i podsumowaniem dokonań tego okresu.

– Choć to sesja wyjątkowa, to nie uciekniemy od spraw bieżących, bo życie to nie tylko wybory, ale codzienne rozwiązywanie problemów – mówi Izabella Staszak, wójt Trzebiechowa.

Rady gminy nowej kadencji zbiorą się 6 lub 7 maja. W przypadku gminy Trzebiechów będzie to 6 maja o godzinie 15.00.