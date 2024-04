Hakerzy coraz częściej wykorzystują narzędzia do zdalnej komunikacji w firmach do wykradania danych. Specjaliści ostrzegają, że popularny zdalny pulpit jest w ostatnim czasie nagminnie wykorzystywany przez cyberprzestępców do ataków na przedsiębiorstwa.

Ekspert od zabezpieczeń sieci Michał Ostasz powiedział, że najnowsze dane wskazują, iż 9 na 10 skutecznych ataków na firmy, odbywa się przy użyciu narzędzi do zdalnej komunikacji. Jako przykład Michał Ostasz podaje przypadek jednej firmy, która w ciągu kilku miesięcy została zaatakowana aż cztery razy. Za każdym razem włamania dokonywali przy użyciu zdalnego pulpitu.

Specjalista dodał, że firmy powinny szczególną ochroną objąć także segment danych uwierzytelniających. Jest to nadal jeden z najprostszych sposobów włamań do sieci danego przedsiębiorstwa, jaki wykorzystują cyberprzestępcy.

Raporty firm zajmujących się monitorowaniem sieci wskazują, że ponad 40 procent firm nie stosuje podstawowych narzędzi ochrony, jakim jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe.