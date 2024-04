Siatkarze Astry zakończyli sezon w Tauron 1. Ligi przegrywając w Nowej Soli drugi mecz play off z MKS-em Będzin 0:3. Pierwszy mecz w Będzinie także zakończył się wygraną MKS-u 3:0.

Awans do półfinału play off uzyskał MKS, który od początku drugiego spotkania przeważał. Pierwszy set będzinianie wygrali do 19, a Astra najbliżej rywala była, gdy przegrywała 18:23. W drugim secie wyrównane spotkanie było do stanu 17:18, ale w końcówce znów MKS okazał się lepszy i wygrał do 18. Najmniej emocji dostarczył trzeci set zakończony porażką Astry do 15:

Więcej o występie siatkarzy Astry Nowa Sól w sezonie 2023/24 w poniedziałkowym magazynie sportowym Radia Zachód.