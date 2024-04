Świebodziński Nowy Szpital wzbogacił się o nowe fotele do karmienia. Pięć z nich zakupiło starostwo powiatowe, szósty – szpital. Koszt jednego to 2 000 zł. Są one dostosowane do pozycji matki karmiącej, ale nie tylko.

– Fotele będą służyły również dla ojców – mówi prezes Nowego Szpitala, Wiesława Cieplicka:

Starosta Zbigniew Szumski zwraca uwagę na fakt, że będą one służyły nie tylko Świebodziniankom. Oddział położniczy Międzyrzeckiego szpitala został zawieszony i jak mówi starosta, nie miał problemu z przekonaniem o zasadności wydatku:

Dodajmy, że w najbliższym czasie szpital udostępni również sale rodzinne.