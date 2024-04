W niedzielę będzie pogodnie i ciepło. Termometry wskażą od 15 do 27 stopni Celsjusza na południowym zachodzie – poinformowała synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

W niedzielę będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza nad morzem, 23 w centrum, do 27 na południowym zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, do 50 km/h, południowy.

W nocy z niedzieli na poniedziałek także będzie pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 9 st. C. na północnym wschodzie do 15 stopni C. na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowy.

Synoptyk poinformowała, że również w poniedziałek należy się spodziewać się wysokich temperatur w całym kraju.

Pył znad Sahary pojawi się nad Polską

Do Polski napłynie dziś ciepłe powietrze wraz z pyłem znad Sahary. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że taka sytuacja zdarza się kilkanaście razy w ciągu roku i jest efektem zmian klimatycznych.