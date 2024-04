Poseł PiS Mateusz Morawiecki w czwartkowym wpisie na X przedstawił dane o wzroście dochodów budżetowych, w tym wpływów z VAT z ostatnich lat. Jednocześnie zaprosił Hołownię na otwartą debatę o finansach publicznych.

Udział długu zagranicznego w długu Skarbu Państwa: 2007: 24,1% 2015: 34,9% 2023: 22,6%. Wszystkie te wzrosty wpływów do budżetu przy jednoczesnej obniżce stawek PIT i CIT.

Wpływy z VAT 2007: 96 mld zł 2015: 123 mld zł 2023: 244 (bez Tarcz: 281 mld zł). (bo co najmniej + 37 mld zł, jeśli nie wprowadzilibyśmy Tarcz: gaz, prąd, ciepło, żywność, paliwa, nawozy)

Dochody budżetowe 2007: 236 mld zł 2015: 289 mld zł 2023: 574 mld zł (bez ok. 37 mld = dochody z tarcz – gaz, prąd, ciepło, paliwa). Czyli > 610 mld

– Widać, że ktoś nie odrabiał prac domowych z matematyki, w czasach, gdy wolno było je zadawać. Panie Marszałku @szymon_holownia, krótka errata do Pana wystąpienia:

Następnie Mateusz Morawiecki wezwał Szymona Hołownię do debaty.

– Wybór czasu i miejsca pozostawiam panu. Pokażę, jak znaleźć środki na spełnienie obietnic wyborczych. Bez strachu, to będzie pouczające!

– napisał.

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia odniósł się do wpisu b. premiera w rozmowie z dziennikarzami.

– Jeśli mam rozmawiać o medycynie, to chcę rozmawiać z lekarzem, a nie znachorem. Jeśli dziś Morawiecki oferuje się z wykładami, jak poukładać finanse publiczne i gospodarkę, to wołałbym posłuchać kogoś, kto nie doprowadził do tego, że w Polsce zamknęło się lub zawiesiło ponad pół mln jednoosobowych działalności gospodarczych i że nie byliśmy w stanie uzyskać środków z KPO