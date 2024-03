Termomodernizacja, wybudowanie zespołu poradni, Centra Zdrowia Psychicznego – to tylko część inwestycji, jakie Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie planuje zrealizować w ciągu najbliższych siedmiu lat. Podczas dzisiejszej konferencji wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Jacek Protas, mówił o tym, czy gorzowska lecznica może starać się o środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie do 2030 r. planuje zrealizować inwestycje, które będą kosztowały 900 mln zł. O planach rozwoju mówi prezes gorzowskiej lecznicy, Jerzy Ostrouch:

O możliwości skorzystania przez szpital z środków z Krajowego Planu Odbudowy zarząd szpitala rozmawiał dziś z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Jackiem Protasem:

W rozmowach brał dziś udział także marszałek województwa, Marcin Jabloński:

O znaczeniu środków z Krajowego Planu Odbudowy mówi poseł Krystyna Sibińska:

Podczas konferencji pojawił się również temat finansowania zabiegów in vitro. W ostatnich latach część takich zabiegów była finansowana ze środków samorządu. Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna, zapowiedziała powrót do finansowania in vitro z budżetu państwa od 1 czerwca. O planach na spożytkowanie niewykorzystanych środków samorządowych mówi kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gorzowa, Piotr Wilczewski:

Zgodnie z ustawą o finansowaniu in vitro, która weszła w życie w styczniu br. minimalna wysokość środków przeznaczonych rocznie na zabiegi to nie mniej niż 500 mln zł.