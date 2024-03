W piątek, w kolejnym meczu III ligi, piłkarze AstroEnergy Warty Gorzów Wlkp. podejmą na stadio0nie przy ul. Olimpijskiej drużynę Gwarka Tarnowskie Góry.

W rozegranych w tym roku meczach ligowych gorzowska drużyna nie zdobyła nawet jednego punktu i w tabeli zajmuje miejsce w strefie spadkowej. W środowisku piłkarskim Gorzowa mówi się, że w przypadku kolejnej porażki trener Mateusz Konefał straci pracę. Szkoleniowiec Warty mówi nam, że takie informacje do niego nie dotarły, ale nawet jeśli byłaby to prawda to nic to nie zmienia w przygotowaniu drużyny do jutrzejszego pojedynku.

Mecz Warty z |gwarkiem rozegrany zostanie na stadionie przy ul. Olimpijskiej, początek piątkowego spotkania o godz. 16.00.