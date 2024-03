Koszyczek wielkanocny, który w Wielką Sobotę zanosimy do święcenia jest zawsze misternie przystrojony. Ważne, aby znalazło się w nim to wszystko, co nakazuje tradycja. Jest więc sól i pieprz, chlebek, mięso oraz jajko. Nie może zabraknąć też baranka. Wszystkie te pokarmy stanowią symbol dostatku na kolejny rok.

W różnych regonach kraju kosz ten może wyglądać nieco inaczej. W każdym jednak znajdzie się jajko, jako znak odradzającego się życia. Co więc powinniśmy włożyć do wiklinowej kobiałki? Wiedzą tą podzieliły się dzieci z Miejskiego Przedszkola numer 6 w Żaganiu. Sześciolatki twierdzą, że bez bukszpanu do przystrojenia się nie obędzie. – Ważne też są kolorowe pisanki. A barwić je można na wiele sposobów – mówią doradcy z grupy „Truskaweczek”: