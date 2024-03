Nasi sojusznicy zostali poinformowani o odwołaniu gen. Jarosława Gromadzińskiego ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu z odpowiednim wyprzedzeniem – powiedział w czwartek (28 marca) szef MON Władysław Kosiniak Kamysz. Zapewnił, że „nie ma żadnego zaniepokojenia między nami a sojusznikami”.

W środę (26 marca) Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła postępowanie kontrolne „dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. broni Jarosława Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera”. W związku z tym gen. Gromadziński został odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu, a na jego miejsce powołano gen. broni Piotra Błazeusza, dotychczasowego I zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP.

– To nie jest oskarżenie wobec kogokolwiek, jeśli wdraża się takie postępowanie, ale trzeba podjąć kroki oddania się do dyspozycji. Będzie proces wyjaśnienia, a następnie zostanie podjęta ostateczna decyzja

– powiedział w czwartek (28 marca) w TVN24 Kosiniak-Kamysz, komentując sprawę.

Dodał, że jeśli postępowanie wobec generała zakończy się pozytywnie, będzie to oznaczało „powrót do normalnego trybu służby”. Zapytany, czy wyobraża sobie powrót Gromadzińskiego na stanowisko dowódcy Eurokorpusu stwierdził: „wyobrażam sobie, że jest zaangażowany w równie bardzo poważne zadania”.

– podkreślił szef MON. Zaznaczył, że postępowanie jest objęte tajemnicą „dla dobra postępowania, ale też dla obrony każdego, kto jest pod takie postępowanie poddawany”.

– Cenię dokonania generała i to, co jest jego dorobkiem. Trzeba to wyjaśnić, sprawdzić