Lada dzień Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przywróci nabór wniosków do programu Maluch plus – poinformowała wiceminister Aleksandra Gajewska. Nabór wstrzymano na początku marca, aby zmienić zasady przyznawania funduszy.

Z programu Ministerstwo dofinansowuje budowę żłobków, klubów i punktów dziennej opieki dla dzieci do lat trzech. Resort podniósł poziom dofinansowania z 36 do 57 tysięcy złotych na dziecko, a także zmniejszyło procent obłożenia żłobka, który trzeba osiągnąć by dostać rządowe pieniądze, z 80 do 60 procent. Wśród zmian, jest też skrócenie obowiązkowego czasu udziału w projekcie z trzech do dwóch lat.

W trakcie konsultacji z samorządowcami na Mazowszu wiceminister Gajewska powiedziała, że niemal połowa gmin w województwie nie ma żadnego żłobka. „W 46 procentach gmin w województwie mazowieckim wciąż rodzice nie mogą skorzystać z żadnej formy opieki dla dzieci w wieku do lat trzech. To oznacza, że nie ma tam żłobka, klubu, dziennego opiekuna, ani publicznego, ani prywatnego, gdzie rodzice mogliby powierzyć pod opiekę swoje dzieci” – dodał Aleksandra Gajewska.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski powiedział, że do tej pory samorządy niechętnie sięgały po pieniądze w ramach programu Maluch plus przez zbyt niskie dofinansowanie. „Jednak ten argument finansowy, ta bariera wejścia – czyli 36 tysięcy, które było do tej pory, a 57 tysięcy, które ma być, to 20 tysięcy więcej. W przypadku rozstrzygania przetargów, jeżeli mamy bogatą gminę, to to nie ma takiego dużego znaczenia, ale z drugiej strony przekłada się na liczbę miejsc utworzonych” – dodał Mariusz Frankowski.

Na zwiększenie dostępności do opieki wczesnodziecięcej ministerstwo rodziny ma ponad pięć miliardów złotych z funduszy unijnych.