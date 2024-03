W czwartek piłkarze Lechii Zielona Góra udadzą się do Wrocławia na mecz z tamtejszą Ślęzą. To zespół, który od lat należał do czołówki III ligi i zielonogórzanom zdecydowanie nie leżał, ale w bieżącym sezonie radzi sobie znacznie gorzej. Wrocławianie zajmują ósmą lokatę w tabeli i w tej kampanii już raz musieli uznać wyższość Lechii, która jesienią wygrała u siebie 2:1. Przedstawiciele zielonogórskiego zespołu zachowują jednak szacunek do rywala:

Początek meczu we Wrocławiu o godzinie 15:30.