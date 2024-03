Piłkarska reprezentacja Polski, która we wtorek awansowała do mistrzostw Europy, rozegra do końca roku co najmniej 11 meczów z atrakcyjnymi rywalami. Z tego, w najgorszym razie, na pewno trzy w fazie grupowej turnieju w Niemczech oraz sześć w jesiennej Lidze Narodów.

Biało-czerwoni wywalczyli awans na Euro 2024 w Niemczech po wygranej w finale baraży z Walią w Cardiff w rzutach karnych 5-4. To oznacza nie tylko pokaźny zastrzyk finansowy dla PZPN od UEFA w wysokości co najmniej dziewięciu milionów euro, ale również kolejne w tym roku atrakcyjne mecze z udziałem podopiecznych Michała Probierza.

Polska federacja już w połowie marca ogłosiła, że – bez względu na wynik biało-czerwonych w barażach – rozegrają oni w czerwcu dwa towarzyskie spotkania u siebie z ciekawymi rywalami. 7 czerwca zmierzą się z Ukrainą, a trzy dni później z Turcją. To również uczestnicy tegorocznych mistrzostw Europy. Dokładne miejsca oraz godziny spotkań zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Awans na mistrzostwa Europy oznacza, że w tym samym miesiącu podopieczni Probierza rozegrają co najmniej trzy mecze. W grupie D zmierzą się 16 czerwca z Holandią w Hamburgu, pięć dni później z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca z wicemistrzem świata Francją w Dortmundzie.

Od postawy biało-czerwonych w grupie D zależy, czy rozegrają w turnieju więcej meczów. Awans do 1/8 finału wywalczą zwycięzcy sześciu grup oraz cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc.

Wiadomo natomiast na pewno, że jesienią Polacy wystąpią w sześciu spotkaniach grupy A1 Ligi Narodów. Udział w najwyższej dywizji rozpoczną od wyjazdowego meczu ze Szkocją 5 września, a trzy później – również na boisku rywala – zagrają z Chorwacją. W tej grupie wystąpi też Portugalia, a rywalizacja zakończy się 18 listopada.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup najwyższej dywizji wezmą udział w ćwierćfinałach (20-25 marca 2025). Lepsi z tych dwumeczów zakwalifikują się do turnieju Final Four.

Natomiast zespoły z ostatnich miejsc w grupach dywizji A spadną bezpośrednio do dywizji B, a drużyny z trzecich lokat w grupach dywizji A zagrają baraże z wicemistrzami grup dywizji B.

Terminarz reprezentacji Polski do końca 2024 roku

07.06: Polska – Ukraina; mecz towarzyski

10.06: Polska – Turcja; mecz towarzyski

16.06: Polska – Holandia (Hamburg); mistrzostwa Europy

21.06: Polska – Austria (Berlin); mistrzostwa Europy

25.06: Polska – Francja (Dortmund); mistrzostwa Europy

05.09: Szkocja – Polska; Liga Narodów

08.09: Chorwacja – Polska; Liga Narodów

12.10: Polska – Portugalia; Liga Narodów

15.10: Polska – Chorwacja; Liga Narodów

15.11: Portugalia – Polska; Liga Narodów

18.11: Polska – Szkocja; Liga Narodów