W wieku 96 lat zmarł Jerzy Mindziukiewicz „Jur”. Uczestnik Powstania Warszawskiego, a w ostatnich latach wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Informację o jego śmieci podał m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Bardzo smutna wiadomość. Dla całej stolicy, ale też dla mnie osobiście. W wieku 96 lat zmarł Jerzy Mindziukiewicz „Jur”. Uczestnik Powstania Warszawskiego, a w ostatnich latach wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. To był zaszczyt móc Pana poznać. To był ogromny przywilej móc z Panem rozmawiać, nie tylko przy okazji obchodów rocznicowych, na których zawsze niezawodnie się Pan pojawiał. Planowaliśmy już wspólnie obchody 80. rocznicy Powstania. To będzie niestety pierwsza, na której Pana zabraknie