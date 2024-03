Dobiega końca budowa podjazdu i parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jabłonowie w gminie Brzeźnica. Mieszkańcy od lat narzekali na błoto w miejscu postoju dla samochodów przy obiekcie.

Roboty mają zakończyć się do końca tygodnia. – Cieszy nas to, że w końcu można będzie wysiąść z auta bezpiecznie i w czystych butach wejść do świetlicy. Dotychczas było zupełnie inaczej – mówi sołtys wsi Artur Jasiński:

Dodajmy, że ze świetlicy w Jabłonowie korzysta koło gospodyń wiejskich, zespół śpiewaczy „Radość” oraz mieszkańcy.