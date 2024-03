Co najmniej siedem osób runęło do wody, kiedy we wtorek nad ranem (26 marca) zawalił się most Key Bridge w amerykańskim Baltimore – poinformowała stacja CBS. Trwa akcja ratunkowa. Według straży pożarnej na moście w chwili zdarzenia znajdowało się wiele pojazdów.

Katastrofę spowodowało uderzenie dużego statku handlowego w jedno z przęseł mostu. Jak wynika z filmu opublikowanego na platformie X na statku wybuchł pożar, jednostka – według straży przybrzeżnej kontenerowiec pod singapurską banderą – zatonęła.

– dodał.

Katastrofa została zakwalifikowana jako „wypadek masowy” (ang. mass casualty incident).

Dalsza część tekstu pod tweetami

Zawalił się most w Baltimore (USA) po tym, jak uderzył w niego statek towarowy. Wiele aut wpadło do wody. pic.twitter.com/0kf6IIRwPe

??#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse°

??#Baltimore | #Maryland

Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/wvOTOVbvHE

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 26, 2024