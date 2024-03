Trwają ostatnie przygotowania do wyborów samorządowych. To czas, w którym możemy poznać różne postulaty wyborcze oraz plany na rozwój miasta i poprawę jakości życia mieszkańców.

Dziś kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta z okręgu nr 5, czyli tzw. śródmieścia, przedstawili dziś swoje postulaty i omówili poszczególne problemy miasta.

– Mamy wiele niewykorzystanych obszarów, które można odpowiednio zagospodarować – informuje Radosław Brodzik, kandydat do rady miasta, numer 2 na liście:

– Będę dążyć do tego, by organizacje społeczne były doceniane przez władze miasta – podkreśla Katarzyna Fedro, kandydatka do rady miasta, numer 4 na liście:

– Musimy zwiększyć komfort życia seniorów – zaznacza Sebastian Szymkowiak, kandydat do rady miasta, numer 7 na liście:

Kandydaci zwrócili uwagę także na brak zieleni w mieście. – Nasza zabetonowna Zielona Góra musi znowu być zielona – mówi Eliza Zaborowska-Kujawa, numer 3 na liście:

Jak podkreśla Marcin Pabierowski, kandydat na prezydenta Zielonej Góry, kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta są odpowiedzą na prośby mieszkańców. – To właśnie oni są gwarancją rozwoju Zielonej Góry – dodaje:

Gościem specjalnym konferencji był poseł Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju infrastruktury i technologii. – Nasi kandydaci zrobią to, czego prezydent Kubicki i jego radni nie potrafili zrobić przez ostatnie 18 lat – podkreśla poseł:

Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia.