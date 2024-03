Na lotnisku w Świdniku powstanie stała baza śmigłowców Wojska Polskiego; przed nami finalizacja umowy w tej sprawie – zapowiedział w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Inwestycja ta przyczyni się też do rozwoju gospodarczego – dodał szef MRiT Krzysztof Hetman.

Utworzenie stałej bazy śmigłowców Wojsk Lądowych SZ RP na lotnisku w podlubelskim Świdniku ma być jednym z elementów współpracy MON i województwa lubelskiego. List intencyjny poświęcony tej współpracy podpisali w poniedziałek minister obrony oraz marszałek woj. lubelskiego, prezydent Lublina i prezes zarządu portu lotniczego Lublin.

Szef MON powiedział na briefingu prasowym, że w Świdniku mogłyby być prowadzone także szkolenia dla pilotów śmigłowców.

– Chcielibyśmy, żeby lotnisko w Lublinie, w Świdniku było też we współwładaniu z samorządem miasta i województwa, Agencji Mienia Wojskowego, żeby siły zbrojne, Ministerstwo Obrony Narodowej miało tutaj swoją godną reprezentację

– powiedział.

Dodał, że lotnisko może połączyć wiele funkcji ważnych dla regionu – bezpieczeństwa, transportu cargo czy turystyki.

Według Kosiniaka-Kamysza Polska wschodnia, województwa: lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, zasługują dzisiaj na wsparcie.

– oświadczył szef MON.

Odnosząc się do szczegółów inwestycji powiedział że finalizacja umowy między MON a lubelskimi samorządami planowana jest w najbliższych 2-3 miesiącach.

– dodał wicepremier.

Dopytywany, jaki sprzęt będzie stacjonował w nowej bazie pod Lublinem stwierdził, że zależy to od potrzeb Sił Zbrojnych.

– My będziemy wspierać tyle, ile potrzeba. Nie ma tutaj dla nas ograniczeń (…) Będzie to baza dla wojsk lądowych (…), będą śmigłowce. Jeszcze nie ma decyzji, jaki typ i rodzaj. Jesteśmy gotowi też do umieszczania tutaj i bazowania najnowszych śmigłowców