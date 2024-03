Wybory to spore wyzwanie organizacyjne, dla samorządów. Zgodnie z przepisami nie chodzi jedynie o przygotowanie lokali wyborczych do sprawnego przeprowadzenia głosowania. Przepisy nakładają także na organizatorów elekcji obowiązek przygotowania możliwości oddania głosu przez osoby niepełnosprawne.

– Takie możliwości daje głosowanie korespondencyjne, albo głosowanie przez pełnomocnika – mówi Magdalena Żurawiecka, sekretarz gminy Kargowa.

Wyborcy z niepełnosprawnością, orzeczeniami o niezdolności do pracy, a także wszystkie osoby w wieku 60 plus mają prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Bezpłatny gminny przewóz trzeba też zapewnić wyborcom jeżeli w gminie nie ma komunikacji publicznej lub przystanek jest daleko od lokalu wyborczego.