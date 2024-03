Czas rozliczeń podatkowych to jednocześnie czas wielu pytań i wątpliwości. Co zrobić, by w rocznym zeznaniu podatkowym uniknąć błędów? Kogo obowiązują formularze PIT-11? Co warto wiedzieć o obowiązku zeznania rocznego PIT i unikaniu podwójnego opodatkowania? I w końcu- jak wysłać wypełniony formularz PIT do Urzędu Skarbowego? Do kiedy należy składać deklaracje PIT za 2023 i jak rozliczyć PIT szybko i sprawnie? Na te wszystkie pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

PIT-11- kogo obowiązuje?

PIT-11 to formularz, który pracodawcy i inni płatnicy podatku PIT są zobowiązani przekazać podatnikom i urzędowi skarbowemu podatnika. Formularz ten zawiera informacje na temat dochodów uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek i składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. PIT- 11 obejmuje przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody i zaliczki z pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, z praw autorskich, umów o dzieło czy umów zlecenie. PIT-11 wysyłają pracodawcy do pracowników. Nieprzekraczalnym terminem jest ostatni dzień stycznia, jeśli mówimy o przekazaniu deklaracji do urzędu skarbowego i ostatni dzień lutego, jeśli mowa o doręczeniu formularza pracownikowi. W formularzu PIT-11 wykazuje się dochody opodatkowane według skali 12% i 32%, od których wypłacający świadczenie potrącił i odprowadził zaliczki i składki. Podatnicy, którzy otrzymali PIT-11 są zobowiązani wypełnić zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36.

Czym jest podatek PIT?

Podatek dochodowy to rodzaj podatku, który jest nakładany na dochody osiągane przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa czy inne podmioty prawne. Jest to jedna z podstawowych form opodatkowania mająca na celu pozyskiwanie środków finansowych przez rząd w celu finansowania różnych dziedzin działalności publicznej, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, infrastruktura czy inne programy publiczne.

Podatek PIT od osób fizycznych obejmuje zazwyczaj dochody z różnych źródeł, takie jak wynagrodzenia za pracę, zyski kapitałowe, dochody z najmu, a także dochody przedsiębiorstw.

PIT 11 – rozliczenie online

Do urzędu skarbowego PIT-11 składa się wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2024 roku. Formularz PIT-11 to pewnego rodzaju punkt wyjścia dla podatnika, który na tej podstawie musi wypełnić właściwą deklarację roczną. Może to zrobić tradycyjnie bądź z pomocą odpowiedniego programu. Zdecydowanie prostsze jest rozliczenie przy użyciu programu do PIT – PIT Pro 2023/2024. Skorzystanie z niego zapewnia, że wygenerowana deklaracja będzie poprawna i zostanie wysłana do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Najwięcej wątpliwości rodzi często część E PIT-11. Rubryki w tej części wypełnia każdy płatnik zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, stosunku służbowego czy pracy nakładczej. Zarówno część E, jak i F dotyczą osób wypłacających świadczenia, które nie mają statusu płatników. Część F wykazuje kwoty nieobjęte obowiązkiem opodatkowania po stronie wypłacającego. W części F ujmuje się m.in. zasiłek chorobowy, świadczenia z tytułu umów o pracę przy zbiorach czy świadczenia wręczane kupującemu, których nie zalicza się do sprzedaży premiowej. Co ważne, w części F nie wykazuje się świadczeń całkiem wolnych od podatku. Część G natomiast obejmuje świadczenia, które są zwolnione z opodatkowania lub znajdują się w załączniku PIT-R.

Rozliczenie PIT-11 za 2023 rok – poradnik

Przy rozliczeniu rocznym pojawia się pytanie – jak rozliczyć PIT11? Rozliczenie PIT-11 przy użyciu programu PIT Pro 2023/2024 jest bardzo intuicyjne. Program sam podsuwa wskazówki do wypełnienia formularza, a gotowy druk wysyła do Urzędu Skarbowego. Płatnik składek otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru w wersji elektronicznej, które jest dowodem na dostarczenie zeznania do Urzędu Skarbowego. Za pomocą programu i w oparciu o PIT-11 można wypełnić i złożyć także formularz PIT-36 czy PIT-37. Warto wiedzieć, że obowiązek dostarczenia PIT-11 przez pracodawcę dotyczy również sytuacji, w której ustał obowiązek poboru zaliczek z racji zakończenia pracy. Pracownik ma prawo do wystąpienia z prośbą o wydanie formularza PIT-11 po ustaniu współpracy, a wówczas pracodawca ma na to 14 dni. Jeżeli pracownik nie wystąpi z prośbą, formularz otrzyma w standardowym terminie.

Skąd wziąć druki PIT-11?

Puste druki PIT-11 są dostępne do pobrania w Internecie, ale jeżeli zdecydujesz się na rozliczanie za pomocą programu PIT Pro, nie będą Ci one potrzebne. Wszystkie formularze są dostępne w aplikacji, nie ma konieczności ich wgrywania. Dodatkowo są one zawsze aktualne, przez co nie musisz mieć obaw, że korzystasz z nieaktualnego formularza. Wypełnioną już deklarację możemy natomiast pobrać i wydrukować, choć to także nie jest konieczne. Jako potwierdzenie złożenia deklaracji w zupełności wystarczy plik UPO. Z pomocą programu do PIT rozliczysz PIT szybko i sprawnie.

Co jeśli pracownik nie otrzyma deklaracji PIT-11?

Jeżeli pracownik nie otrzymał formularza PIT-11 w odpowiednim terminie, musi bazować na swojej własnej wiedzy na temat wysokości dochodu i pobranych zaliczek. W razie późniejszego otrzymania formularza i stwierdzenia, że informacje o przychodach zawarte w rocznym zeznaniu są błędne, należy złożyć korektę zeznania. Warto pamiętać, że nieotrzymanie PIT-11 od pracodawcy w żaden sposób nie zwalnia od obowiązku rozliczenia się z fiskusem w określonym terminie.

Podsumowanie

Już teraz wiesz, jak w łatwy sposób rozliczyć PIT-11 bez wychodzenia z domu – i to zupełnie za darmo! Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu do PIT, dzięki któremu oszczędzisz swój cenny czas.