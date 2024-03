Podczas dzisiejszej konferencji kandydaci Nowej Lewicy przedstawili swoje postulaty dotyczące zdrowia. Zgodnie podkreślają, że jest ono jednym z najważniejszych problemów i wyzwań dla władzy.

– W 2015 roku gminę dołączono do miasta, a teraz czas wyjść z miastem do gminy – mówi Janusz Jasiński, kandydat na prezydenta Zielonej Góry:

Konferencja odbyła się pod Przychodnią Zdrowia w Ochli, która funkcjonuje już tylko do końca marca.

– Mieszkańcy Nowego Miasta mają takie same prawa do leczenia jak pozostali, w tych obszarach też muszą być placówki medyczne – podkreśla Cezary Wysocki, kandydat do rady miasta Zielona Góra:

– Jako mieszkanka Zielonej Góry domagam się od władzy prowadzenia polityki zdrowotnej – mówi Romana Mucha, kandydatka do rady miasta:

Kandydatom Nowej lewicy zależy na podniesieniu poziomu jakości leczenia i skróceniu czasu oczekiwania na lekarza.

– Mam doświadczenie w tej dziedzinie i chciałabym swoją wiedzę wykorzystać do pomagania innym – mówi Marzena Kamińska-Litwińczuk, kandydatka do rady miasta:

Jak podkreśla Ilona Motyka, kandydatka do rady miasta, pacjentem jest każdy z nas, dlatego priorytetem jest ułatwianie ludziom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej:

Kolejna konferencja, na której kandydaci Nowej Lewicy przedstawią kolejne punkty programu wyborczego obędzie się już jutro.