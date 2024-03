Kopia słynnego Titanica, której budowę zapowiada australijski miliarder, ma wyruszyć w dziewiczy rejs w 2027 roku. Stojący za inwestycją Clive Palmer zapowiedział w środę, że rejs repliką statku pozwoli turystom „doświadczyć splendoru”, jakim cieszyli się przed 100 laty pasażerowie luksusowego liniowca.

Dziewicza podróż powiedzie trasą z brytyjskiego Southampton do Nowego Jorku.

Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku. Na dziewięciu pokładach statku znajdzie się 835 kabin (połowa będzie zarezerwowana dla klasy pierwszej), w których zmieści się 2345 pasażerów. Statek będzie odrobinę większy od oryginału i jak zapowiada Palmer, będzie miał „znacznie lepsze zabezpieczenia”.

June 2027 the target date for its first voyage.

