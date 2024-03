Do jutra można zgłaszać swoje ciasta do 21. Konkursu Wypieków Wielkanocnych, jaki organizuje gmina Sława. Co roku zainteresowanie udziałem jest bardzo duże. – Mamy jak zwykle dwie podstawowe kategorie – mówi Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Rozstrzygnięcie konkurs nastąpi 24 marca w Krążkowie.