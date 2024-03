Przychodnia zdrowia w Zielonej Górze-Ochli będzie funkcjonować tylko do końca marca, co potwierdza Narodowy Fundusz Zdrowia. Mieszkańcy długo starali się o budowę lecznicy w swojej okolicy. Niestety miasto nie miało na tę inwestycję pieniędzy. Okazja do zrealizowania ważnej inwestycji pojawiła się kiedy doszło do połączenia miasta z gminą. Zielonogórzanie zdecydowali, że ponad 2 mln zł przekażą właśnie na budowę przychodni zdrowia.

Teraz pojawia się pytanie co z pacjentami, którzy od kwietnia zostaną bez lekarza rodzinnego i pielęgniarki?

O szczegółach rozwiązania umowy i zakończeniu współpracy mówią zaproszeni do programu goście, wśród których jest Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.