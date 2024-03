Informacje dla przedstawicieli komitetów, które biorą udział w wyborach samorządowych 2024.

Radio Zachód przyjmuje wnioski dotyczące przydziału czasu antenowego w ramach nieodpłatnej kampanii w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024. Czas antenowy przysługuje komitetom, które zarejestrowały swoich kandydatów w tych wyborach w woj. lubuskim, na podstawie złożonych wniosków.

Wnioski należy złożyć do 18.03.2024. Można je dostarczyć osobiście do siedziby Radia Zachód (Zielona Góra, ul. Kukułcza 1 – sekretariat; od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00) lub przesłać drogą elektroniczną korzystając z adresu: wybory@zachod.pl.

Informacje o czasie antenowym przysługującym poszczególnym komitetom i terminach emisji zostaną przekazane Państwu we wtorek 19.03.2024 drogą elektroniczną.

Losowanie kolejności emisji audycji odbędzie się w środę 20.03.2024 w siedzibie Radia Zachód (Zielona Góra, ul. Kukułcza 1). Przedstawicieli uprawnionych komitetów zapraszamy tego dnia na godz. 12:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem wybory@zachod.pl.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

– Gdzie znajdę formularz wniosku o przydział czasu antenowego?

Radio Zachód nie dysponuje żadnym wzorem wniosku. Treść wniosku określa kodeks wyborczy.

– Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Nie są konieczne żadne dodatkowe dokumenty. W szczególności prosimy nie dołączać kopii list kandydatów. Nie są wymagane.

– Czy dostanę potwierdzenie złożenia wniosku?

Tak. Wnioski dostarczane osobiście potwierdzane są na miejscu, jeśli przedstawiciel wyrazi taką wolę. Wnioski dostarczane elektronicznie potwierdzane są drogą elektroniczną.

– Jaki jest koszt wynajęcia studia nagraniowego na potrzeby rejestracji audycji wyborczych?

W ramach przydziału nieodpłatnego czasu antenowego korzystanie ze studia jest darmowe dla uprawnionych komitetów.

– Jakie wymogi techniczne muszą spełniać audycje dostarczane do emisji?

Materiały powinny być zgodne z następującymi parametrami:

w formacie WAV:

WAV (kodowanie LPCM).

Częstotliwość próbkowania: 48000Hz

Rozdzielczość: 16 lub 24bit

w formacie MP3:

MP3

Częstotliwość próbkowania: 48000Hz

Przepływność bitowa (bitrate): 320kbps

Format fonii: stereo lub monofoniczny. Należy zachować kompatybilność sygnału stereofonicznego z monofonicznym.