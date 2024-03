Trwa rekrutacja do klasy pierwszej oraz przedszkola w Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Tomaszowie. Rodzice mają czas na zapisanie przyszłych pierwszoklasistów do końca kwietnia, zaś pociech w wieku przedszkolnym do 25 marca.

Do pierwszaków przyjmowane są dzieci z rocznika 2017. – Mimo, iż nasza szkoła jest największą gminną placówką, atmosfera jest tu naprawdę rodzinna. Zachęcamy więc do dołączenia do niej – mówi dyrektorka Ewa Wołczek-Bury:

– Oczywiście funkcjonuje u nas także przedszkole. Dzieci mają tu naprawdę świetne warunki. Warto więc pomyśleć o tym, aby zapewnić swoim maluchom dobre miejsce – zaznacza szefowa tomaszowskiej szkoły:

Dodajmy, że w nowym roku szkolnym dzieci będą miały do dyspozycji nowy plac zabaw.