Pomoc oraz autokary z cywilami przejeżdżają bez utrudnień przez granicę z Ukrainą – przekazała rzeczniczka MSWiA Paulina Klimek. Podobnie jak Komenda Główna Policji zaprzeczyła informacjom z Kijowa, że protestujący rolnicy i polska policja zatrzymują ukraińskie autokary.

O tym, że uczestnicy protestów po polskiej stronie granicy, a także polska policja, mają zatrzymywać autokary jadące przez granicę, napisał w poniedziałek (11 marca) wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

W godzinach wieczornych zaprzeczyła temu rzeczniczka polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paulina Klimek.

Również p.o. rzeczniczka prasowa polskiej Komendy Głównej Policji mł. insp. Katarzyna Nowak po południu dementowała wpis wicepremiera Ukrainy.

– To nieprawda, nic takiego się nie dzieje. My, jako policja absolutnie nie kontrolujemy ani pomocy humanitarnej, wojskowej, medycznej, ani autokarów z ludnością. One płynnie przejeżdżają