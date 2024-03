W niedzielę do Żagania przybyło ponad 400 tancerzy. Wszystko za sprawą odbywających się w mieście Krajowych Mistrzostwach IDO Polskiego Związku Tańca Breaking. Na parkiecie stanęli nawet czterolatkowie. Najstarszy zawodnik to dojrzały czterdziestolatek. Taneczne rywalizacje stanowiły kwalifikacje do zbliżających się mistrzostw Europy.

Wydarzenie zorganizowano w sali kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. Liczne reprezentacje przybyły między innymi z Wrocławia i Jawora. Każdy chciał pokazać się w hiphopowych układach czy break dance. Uczestnicy spotkania podkreślają, że taniec jest dla nich sposobem wyrażenia siebie i niesie radość. – To również chęć poznawania innych – dodają tancerze:

Na uwagę zasługuje również fakt, że w tym roku przypada 5 lat funkcjonowania klubu sportowego „Pasja” oraz 40 lat tańca break dance w Żaganiu.