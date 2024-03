Wschowscy radni podjęli uchwałę w sprawie obchodów 440 rocznicy urodzin Melchiora Teschnera. To znany niemiecki kantor, kompozytor i teolog. – Po ukończeniu studiów z teorii muzyki i filozofii we Frankfurcie nad Odrą wrócił do rodzinnej Wschowy, gdzie służył Bogu i komponował – mówi Przemysław Wojciech z Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Kompozycje Melchiora Teschnera wykorzystywał w swojej twórczości Jan Sebastian Bach.