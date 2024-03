Komitet Wyborczy Wyborców „Lepsza Wschowa Lepszy Powiat” ma we wszystkich okręgach wyborczych do rady miasta i powiatu swoich kandydatów. Są to dotychczasowi radni, ale także pojawili się nowi mieszkańcy gminy. – Chcemy mieć wpływa na rozwój miasta, ale także powiatu – mówi Konrad Antkowiak, szef komitetu, jednocześnie kandydat na burmistrza Wschowy.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.