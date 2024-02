Czy wiesz, że zakupy online mogą stać się jeszcze bardziej komfortowe? Zarejestruj się w InPost Pay i zobacz, ile korzyści przyniesie Ci to rozwiązanie! InPost Pay to usługa, która znacznie ułatwia proces zakupowy. Oto główne powody, dla których warto skorzystać z tej funkcji w aplikacji InPost Mobile.

InPost Pay to nowy wymiar doświadczeń zakupowych. Zapomnij o przeszukiwaniu skrzynki mailowej w poszukiwaniu szczegółów zamówienia, tworzeniu kont w kolejnych sklepach i żmudnym wypełnianiu formularzy. Listę sklepów, w których możesz skorzystać z usługi znajdziesz na stronie: https://inpostpay.pl/ oraz w aplikacji InPost Mobile.

Zakupy bez konieczności rejestracji

Czy kiedykolwiek chciałeś złożyć zamówienie jako gość, ale obawiałeś się, że nie będziesz mógł śledzić statusu zamówienia i otrzymywać powiadomień? InPost Pay na zawsze rozwiązuje ten problem! Wystarczy, że tylko raz wypełnisz formularz rejestracyjny, a unikniesz konieczności tworzenia kont w wielu sklepach internetowych. Co więcej, nie musisz tworzyć i zapamiętywać kolejnych haseł. Dzięki InPost Pay zakupy w sieci stają się szybsze i bardziej przyjemne.

Wszystko w jednym miejscu – w Twojej ulubionej aplikacji InPost Mobile

Pamiętasz, jak iPhone zrewolucjonizował branżę telefonii komórkowej? To dlatego, że zintegrował komunikację, dostęp do Internetu i możliwość odtwarzania muzyki – funkcje, które dotychczas były dostępne na 3 oddzielnych urządzeniach. Do tego dorzucono aparat, nawigację GPS, gry mobilne i wiele innych funkcji, z których korzystasz na co dzień na swoim smartfonie.

Podobnie jest z InPost Pay – usługą, która umożliwia przechowywanie koszyków, płatności, powiadomień oraz statusów zakupów online. Wszystko to w jednym miejscu – w aplikacji InPost. Co to oznacza dla Ciebie? Koniec z ciągłym sprawdzaniem maili, podawaniem swoich danych wielu podmiotom oraz ciągłym przeskakiwaniem ze strony sklepu na platformę rozliczeniową i z powrotem.

Zamawiaj według swoich preferencji

Dzięki aplikacji InPost możesz jeszcze bardziej przyspieszyć proces zakupowy. Robiąc zakupy z InPost Pay, nie musisz rejestrować się w różnych sklepach internetowych, ani tracić czasu na wybór sposobu dostawy czy opłat.

Wypróbuj zakupy z InPost Pay już dziś i przekonaj się, jak bardzo ułatwi Ci to codzienne życie.