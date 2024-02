W Górzynie w gminie Lubsko ruszają kolejne inwestycje drogowe. Urząd podpisał umowę na roboty w kilku lokalizacjach. Koszt zadania, to prawie 2,5 miliona złotych. Prace realizowane są z dofinansowaniem.

Nowe nawierzchnie powstaną między innymi przy nowym osiedlu. – Wsłuchaliśmy się w prośby mieszkańców. Będą to prace od podstaw. Do tej pory były to drogi gruntowe utwardzone tłuczniem – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Prace potrwają około roku. Prosimy mieszkańców o cierpliwość – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że Górzyn jest jednym z 18 sołectw gminy Lubsko.