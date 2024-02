Dziś przypada święto zakochanych. To doskonała okazja, aby obdarzyć kogoś ciepłym słowem, atencją i bukietem czerwonych róż. Lubuskie kwiaciarnie przeżywają już od wczoraj prawdziwe oblężenie. Zwyczaj Walentynek i okazywania drugiej osobie serdeczności znany był już pod koniec średniowiecza. W Polsce celebrujemy go już od lat 90 poprzedniego stulecia.

14 lutego, to data kiedy mężczyźni chcą zaskoczyć oryginalnością swoje wybranki. Modne są romantyczne kolacje przy świecach. Nieodzownym rekwizytem są kwiaty. Jak mówią miłośnicy tego święta, jest to bardzo wyjątkowy dzień. – To sposobność, aby na chwilę przystanąć i powiedzieć drugiej osobie, że przy niej życie nabiera kolorów – podkreślają Lubuszanie: