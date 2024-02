Do kolejnego zestawienia mamy dla Wa nowe singlowe propozycje – Luny, Clauda, Jasona Derulo z Michaelem Buble, Kygo z Avą Max i Paula Russella!

LUNA The Tower

Marzenia LUNY wydają się być na wyciągnięcie ręki. Jej eurowizyjna propozycja skradła serca słuchaczy na całym świecie, czego dowodem są playlisty Spotify New Music Friday w aż 18 krajach!

Premierowy singiel LUNY 'The Tower’, który jest jej propozycją na konkurs Eurowizji 2024, już został zauważony i doceniony na świecie. Piosenka trafiła na playlisty New Music Friday w 18 krajach oraz na okładkę jej polskiego wydania m.in. Włochy, Grecja, Chiny i Indie

– Jestem ogromnie wzruszona i wdzięczna! – komentuje Artystka. – Trudno opisać mi radość, którą teraz czuję! Niech niesie się ona dalej razem z mocą i duchem wolności 'The Tower’.

– 'The Tower’ to manifest wolności i siły – opowiada Luna. – Wyjście z mroku i ciemności. Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. Wieża to miejsce czy też stan, który budujemy my sami.

W teledysku zobaczymy sporo znanych twarzy. Zdjęcia powstawały zaś w klimatycznych przestrzeniach Pałacu Kultury i Nauki.

– Symboliczna gra w szachy w klipie odzwierciedla relacje, które utrzymuję w życiu – opowiada nam Luna – a pojawiający się przeciwnicy reprezentują różne sfery mojego życia i walkę, która się w nich rozgrywa. Wymiana zdań, spojrzeń, przekraczanie granic. Na pojedynku staje z różnymi osobami, bratem, chłopakiem, przyjaciółką, a także z samą sobą. Ostateczna i najważniejsza gra jednak odbywa się w mojej głowie.

CLAUDE Ecoutez-Moi

Autor międzynarodowych hitów 'Ladada (Mes Dernier Mots)’ i 'Layla’, które zdobyły już prawie 70 milionów odtworzeń oraz podbiły listy przebojów w ponad 15 krajach, zamknął pełen akcji rok hitem 'Vas-Y (Ga Maar)’ we współpracy z Suzan & Freek. Teraz otwiera nowy rok piosenką 'Écutez-moi’. 2024 zapowiada się wspaniały rok – Claude rozpoczął go występem na ogromnym koncercie muzyki holenderskiej, który zgromadził prawie 300 tys. gości. Jego najnowszy singiel jest dokładnie tym, czego zawsze możemy się po nim spodziewać: świetną angielsko-francuską popową piosenką.

Claude pracował nad singlem z producentami Jorenem van der Voortem i Arno Krabmanem, którzy są odpowiedzialni także za jego poprzednie hity. Piosenkarz nie kryje dumy:

– Zeszłego lata wykonałem 'Écutez-moi’ na kilku festiwalach i spotkałem się ze wspaniałym przyjęciem! To cudowna, wesoła piosenka, jednak o wiele bardziej osobista, niż może wam się wydawać. Jej przesłanie: można być szczęśliwym mając bardzo niewiele. W ostatnich miesiącach naprawdę mi się spodobała, dlatego cieszę, że mogę się nią podzielić i tańczyć do niej razem z wami.

JASON DERULO; MICHAEL BUBLE Spicy Margarita

Nikt się nie spodziewał, a wszyscy potrzebowali: Jason Derulo i Michael Bublé razem! Multiplatynowi, światowej sławy gwiazdorzy – Jason Derulo i Michael Bublé – z okazji narodowego dnia pikantnej margarity przygotowali ognisty utwór… 'Spicy Margarita’.

W piosence, która z pewnością stanie się hitem, wykorzystano sample kultowego 'Sway’ Deana Martina. Warto przypomnieć, że 20 lat temu Bublé z wielkim sukcesem wydał cover utworu na swoim debiutanckim albumie. Wersja 'Sway’ w wykonaniu Michaela zgromadziła 415 milionów streamów.

’Spicy Margarita’ to pierwsza w historii muzyczna kooperacja międzynarodowych ikon królujących na listach przebojów. Singiel ukazuje się po tym, jak Bublé niedawno gościł w nowym podcaście Derulo 'On The Road’.

Muzyka Michaela była ważną częścią mojego życia. Puściłem mu więc 'Spicy Margarita’, a on natychmiast się tym zainteresował. Zapytał: – Czy mogę z chłopakami dodać trochę orkiestracji?. A ja na to: – No pewnie, że tak!. „Jego wersja była niewiarygodna. Dokładnie taka, jak sobie wyobrażałem. Ma latynoski klimat z odrobiną brazylijskiego funku. Jestem naprawdę podekscytowany, że wszyscy mogą to usłyszeć ?- mówi Jason Derulo.

Korzenie tego, co robię i co kocham – czyli standardy, Great American Songbook – idealnie pasują do wszystkiego, co Jason tworzy muzycznie. Połączenie oldschoolowych standardów z bardziej nowoczesnym popowym brzmieniem było tylko kwestią czasu i wiedziałem, że jeśli ktoś to zrozumie, to będzie to Jason. Z miejsca byłem podekscytowany, a demo powaliło mnie na kolana. Bardzo się cieszę, że wszyscy w końcu usłyszą 'Spicy Margarita’ i mam nadzieję, że pokochają tę piosenkę tak bardzo, jak my – Michael Bublé.

KYGO & AVA MAX Whatever

Światowa gwiazda, producent i DJ, Kygo, połączył siły z uznaną Artystką pop, Avą Max! Ich najnowszy singiel 'Whatever’ to świeże spojrzenie na przebój „Whenever, Wherever” Shakiry.

’Whatever’ rozpoczyna się od uderzeń gitary i potężnego wokalu Avy, która rozprawia się z zakończonym związkiem. Gdy tylko znajduje siłę, by ruszyć do przodu, rozpoczyna się kultowy refren – poprzedzony lawiną syntezatorów i house’owej produkcji, ma się rozumieć!

Premierze piosenki towarzyszy teledysk w reżyserii Dano Cerny’ego (The Chainsmokers, Halsey, Elle King). To dopiero pierwsze tegoroczne wydawnictwo Kygo, jednak Ava jadąca pustynną autostradą robi już spore wrażenie.

PAUL RUSSELL Say Cheese

Powiedzcie 'ser’! 'Say Cheese’ to przepełniony charakterystyczną dla Russella dobrą motywacją. Jak opowiada Artysta:

– Napisałem 'Say Cheese’ w moje urodziny, kilka tygodni po tym, jak rzuciłem pracę i zacząłem podróżować po świecie jako Artysta na pełny etat. Jej celem jest celebracja życia i faktu, że wszystko może się zdarzyć. Róbcie więcej zdjęć, aby na zawsze upamiętnić te chwile!.

