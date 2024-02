Płonica i Glinik w gminie Deszczno – to dwie miejscowości, w których potwierdzono ogniska ptasiej grypy. Teren całego miasta Gorzowa, a także powiaty gorzowski i sulęciński znalazły się w strefie szczególnie narażonej na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach.

Pierwsze ognisko ptasiej grypy w regionie wykryto na fermie indyków w miejscowości Płonica. Kolejne zostało odkryte w oddalonym o niecałe 9 km Gliniku. Kilkadziesiąt tysięcy ptaków z obydwu ferm będzie musiało zostać zabitych i zutylizowanych. W gminie Deszczno wytyczono tzw. obszar zapowietrzony, czyli obszar ochronny ustanowiony wokół ogniska choroby.

W związku z wystąpieniem ognisk choroby zostały wprowadzone nakazy utrzymywania oraz karmienia i pojenia drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w sposób ograniczający kontakt z dzikim ptactwem. Wprowadzone zostały także zakazy dotyczące przemieszczania oraz handlu drobiem i produktami drobiowymi. Mówi wojewoda lubuski, Marek Cebula:

Do tej pory nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka. Wskazane jest jednak zachowanie ostrożności. Szczególnie osoby, które na co dzień mają kontakt z drobiem i dzikim ptactwem powinny stosować się do podstawowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie kontaktu z chorym drobiem, padłym ptactwem oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.