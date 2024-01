Jak piszą prawnicy w wydanym oświadczeniu, ich aktywność jest reakcją na „szereg bezprawnych działań podejmowanych przez władze publiczne po 13 grudnia 2023r.”

Jak czytamy w komunikacie:

„My, prawnicy polscy – ostrzegamy wszystkich łamiących prawo, popierających takie działania i podżegających do nich, że wszelkie takie działania zostaną udokumentowane w ten sposób, by osoby winne tych zachowań mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za ich czyny.”